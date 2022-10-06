Российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Старух призвал жителей оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. Обновлено 05:40 В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушения подверглись жилым домам. Точное количество пострадавших еще не известно. Обновлено 06:21 оккупанты выпустили по жилым многоэтажкам 7 ракет. Разрушены целые подъезды. Под завалами находятся люди. Спасательные службы работают на местах. Школы и больницы готовятся принимать пострадавших. Напомним, российские войска утром 5 октября нанесли удар по Запорожью. В городе работает система ПВО. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что в результате обстрела пострадали. Их количество пока не назвали. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.