Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings объявили однодневную забастовку. Перевозчик прогнозирует, что из-за этого будет отменено около половины рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Компания выполняет в среднем около 500 полетов в день и перевозит от 50 до 70 тысяч пассажиров в города Германии и другие страны Европы. Пилотов призвал объявить забастовку профсоюза Vereinigung Cockpit. С таким предложением к сотрудникам Eurowings, которое является дочерней компанией Lufthansa, организация обратилась после неудачных переговоров с работодателем по тарифному соглашению, регулирующему условия труда. Профсоюз потребовал улучшить рабочие условия для пилотов, выдвигая в качестве основного требования разгрузки сотрудников, например, путем уменьшения полетного времени. В то же время, компания Eurowings раскритиковала забастовку, считая такие действия чрезмерными и безответственными. Напомним, в июле в Италии из-за большой забастовки было отменено 550 государственных и международных авиарейсов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.