6 октября отмечается церковный праздник Зачатия Иоанна Предтечи, а также день памяти мученицы Ираиды. В материале Styler читайте обо всех традициях и запретах этого праздника, а также у кого день ангела. Этот православный праздник был установлен около 5 века в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель родился, когда его родители, священник Захария и праведная Елисавета были уже в преклонном возрасте. У них долго не было детей, но однажды Захарии появился архангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын, который "будет велик пред Господом". Однажды, придя к источнику за водой, святая дева Ираида увидела корабль, заполненный женщинами и мужчинами в цепях. Это были монахи, священнослужители и простые люди, схваченные за христианское вероисповедание. Ираида в тот же миг пожелала присоединиться к ним. На корабле она крестилась и получила имя Раиса. По прибытии судна в Антиполь в Египте ее казнили. Вслед за ней ту же участь взяли все заключенные. В этот день хозяйки готовят картофельное пюре и жарят зразы. В этот день пытались держаться подальше от неудачников и несчастных людей. Считалось, что от них можно заразиться неудачливостью. В эту дату обычно гадали. Главные приметы этого дня Многие орехи уродились – до холодной зимы. Журавли уже улетели – заморозки вскоре начнутся. Туман и иней обещают хороший урожай в следующем году. Если сорняки густо разрослись, то зима будет снежной. Что нельзя делать в этот день Нельзя есть рыбу, мясо, молочные продукты. Нельзя жаловаться, вспоминать свои ошибки и перечислять проблемы, иначе они только умножатся. Запрещено ругаться матом сегодня. Кто сегодня празднует именины День ангела отмечают Артур, Андрей, Ираида, Раиса, Иоанн, Петр, Николай и Иннокентий. Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать. Читайте также, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.