Администрация президента США Джо Байдена считает, что Вооруженные силы Украины способны уволить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph. Увольнение Крыма Украиной теперь вполне возможно, это нельзя сбрасывать со счетов, сказал источник издания. По его словам, нынешние темпы продвижения украинских войск в Херсонской области подают надежду. Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в том числе в Крыму. Напомним, президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором объявил о предоставлении военной помощи в размере 625 миллионов долларов. 28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, согласно которому Украина получит от США 18 HIMARS. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.