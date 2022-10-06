Российские войска ночью обстреляли Основенский район Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. оккупанты попали в инфраструктурный объект. Начался пожар. Информация о пострадавших и степени разрушения объекта в настоящее время уточняется. Напомним, в результате ночных обстрелов 4 октября российскими оккупантами двух районов Харькова погибла местная жительница. В то же время, от удара врага повреждения получила критическая инфраструктура. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.