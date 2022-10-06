Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили шесть дронов-камикадзе, два склада боеприпасов и около 60 кафиров на юге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Отмечается, что ПВО сбило шесть дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Одесскую и Николаевскую области. Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач, по результатам которых ориентировочные потери врага составляют: 58 кафиров; 9 танков; 17 единиц автобронетехники; гаубицы "Мста-С", "Мста-Б", "Акация"; миномет; командно-штабная машина; реактивная система залпового огня "Град"; противотанковый ракетный комплекс; склады боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах; беспилотник типа "Орлан-10". Силами тактического подразделения противником была попытка произвести наступательные действия в направлении Любомировки. Удачи не было, с потерями отступил. К вечеру враг нанес авиационный удар вертолетом по позициям ВСУ. В ответ нашей авиацией нанесено 4 удара по противнику, Корабельная группировка вражеского флота в Черном море — из 10 единиц, держится вблизи крымского берега, но 5 ракетоносителей, из которых 2 подводные, держат наготове более 3 десятков ракет типа "Калибр", Сегодня ночью россияне атаковали Белую Церковь (Киевская область) с помощью иранских беспилотников. Враг выпустил населенным пунктом около 12 БПЛА. Однако украинская ПВО смогла уничтожить шесть дронов. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, ранен один человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.