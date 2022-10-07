7 октября православная церковь чтит память святой Фекли. В материале Styler читайте обо всех традициях и запретах этого праздника, а также у кого день ангела. Мученица в 18 лет была обручена с юношей из богатой семьи. Но, услышав проповедь апостола Павла, решила стать христианкой и не выходить замуж. Юноша пожаловался правителю города и апостола арестовали. Фекла тайно ночью сбежала из дома и пробралась в тюрьму. Там три дня она провела у ног проповедника, пока ее не нашли. По решению суда святого Павла выгнали из города, а Феклу приговорили к костру. Но дождь не дал пламени коснуться девушки. Она пошла за Павлом. Поселившись в пещере, Фекла силой своей веры многих исцелила и обратила на путь христианства. Она дожила до глубокой старости и в возрасте 90 лет скончалась. В народе верили, что все, что завяжешь на Феклу, нельзя решить. Так что в этот день часто играли свадьбу. Наши предки заметили, что наши предки в этот день предсказывали, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили. В этот день нужно молиться святой Фекли, прося обо всем, в чем сейчас нуждаетесь. Главные приметы 7 октября Гром гремит – зима будет теплой и малоснежной. На дубе много желудей – зима окажется не морозной, а следующим летом будет хороший урожай. Птицы парят низко – зима придет скоро и будет морозной. Солнце ярко светит – ждите изменения погоды. Что нельзя делать на день Феклы В этот день нельзя давать деньги взаймы, а также самому занимать. Не стоит употреблять алкоголь. 7 октября не стоит плохо о родных или близких, чтобы не вызвать беды. Не стоит отказывать в помощи, чтобы и самому весь следующий год не нуждаться. У кого сегодня именины Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Степан, Сергей, Павел, Ибрагим, Давид, Владислав, Виталий, Василий, Антон, Андрей и Фекла. Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать. Читайте также, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.