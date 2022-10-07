Водителям автобусов и такси запретили включать музыку или другие звуковые сигналы в салоне с 7 октября. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на соответствующий закон Украины. Да, водителям автобусов запретили включать музыку, фильмы или другие звуковые сигналы во время поездок. Передача звука может производиться только на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон – только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров. При этом в салоне можно озвучивать только информацию о поездке. В такси также запретили воспроизводить музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров. К тому же, водитель может не допустить поездки пассажира, который создает шум в салоне, в частности, с помощью технических устройств. Отметим, что Верховная рада приняла этот закон 19 июня, а сегодня он вступил в силу. Кроме того, в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и медиа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.