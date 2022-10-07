В Черном море сейчас находятся 5 российских судов-носителей "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 32 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "12 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма. По-прежнему готовы к применению 3 надводных и 2 подводных носителя "Калибров", 32 ракеты угрожают всем регионам Украины", — отметили военные. В ОК "Юг" подчеркнули, что, учитывая тяготение россиян к сакральным датам, у юбилей своего диктатора оккупанты вполне вероятно могут устроить массированные атаки. "Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью. Будьте внимательны и осторожны", — добавили наши воины. Напомним, украинские защитники продолжают контролировать ситуацию на Южнобужском направлении. ВСУ 6 октября отразили 3 попытки наступления российских кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.