В Украине зимой могут возникнуть проблемы с отопительным сезоном. Поэтому люди должны подготовиться и знать, что делать, если не будет газа или света. Как быстро согреться и сохранить тепло в квартире – читайте ниже . На всякий случай, каждый украинец во время войны должен подготовиться к ситуации, когда тепла в домах может не стать. Подготовьте плотные шторы Шторы из плотного материала помогут сохранить тепло и защитить помещение от идущего из окна холода. В частности, зашторивать окна нужно с закатом, а расшторивать, как только солнечные лучики появятся. Постелите на полу ковры В помещениях, где много ковров, пледов и одеял гораздо теплее. Все потому, что при таких условиях тепло сохраняется лучше и длиннее. Фольга между стеной и батареей Если разместить между батареей и стеной небольшой экран из кухонной фольги или фольгопласта, то уменьшится количество тепла, которое отдается во внешние стены. Откройте дверь в ванную После того как вы покупались в горячей воде, откройте дверь, чтобы тепло уходило в другие комнаты. Или же если вы запекли курицу, то оставьте открытую дверцу прибора. Такое тепло способно повысить температуру воздуха в доме. Ванночки для ног Поставить ноги в горячую воду – это отличная идея, чтобы быстро согреться дома даже без отопления. Термобелье Такое белье помогает эффективно сохранять тепло тела. Также стоит позаботиться о теплой одежде с шерстью и флисом в составе. Грелки из пластиковых бутылок Можно набрать в пластиковую бутылку горячую воду и держать ее рядом с собой, чтобы вода отдавала тепло. Свечи В случае, когда нет ни электричества, ни газа, подготовьте свечи. В квартире мы не можем разжечь костер, но можем зажечь свечу. И это тоже источник тепла, хоть и маленький. Раньше мы сообщали, что должно быть зимой у каждого украинца. Также мы писали, как подготовить квартиру к лютой зиме.