Гороскоп на октябрь 2022 года выделяет три знака Зодиака, у которых повышается риск пережить серьезное расстройство в отношениях со своими вторыми половинками в ближайшие дни, в частности — период испытаний в области любви продлится до дня полного воскресенья, 9 числа. Об этом сообщает SantePlus. Овны Это полнолуние, 9 октября, будет неблагоприятным для представителей этих знаков Зодиака. Овны больше не захотят двигаться дальше в своих отношениях. В ближайшие выходные будут для них очень тяжелыми, потому что они могут пережить разлуку с партнером. Овнам будет тяжело воспринимать оптимальные решения и почаще они будут более импульсивными. Представители этого зодиакального круга не смогут выразить свои чувства в отношениях и предпочитают прекратить их во избежание конфликтов. Раки Наводнение в Овне будет очень сложно для Раков в сфере личных отношений — представителям этого знака будет сложно выразить партнеру свои эмоции и чувства. Такое поведение может привести к разрыву, поскольку они будут чувствовать себя ошеломленными из-за невозможности передать все то, что на сердце. В этом новом цикле Раки в первую очередь будут думать о себе и своих личных проектах. Такое отношение может не понравиться их партнеру/партнеру, значительно ранить их чувства. В результате могут возникнуть серьезные проблемы с общением. Львы В конце недели Львам придется непросто через полнолуние в Овне 9 октября. Представителям этого знака Огня будет трудно наладить отношения с партнером/партнершей, и они больше не будут испытывать сильного желания пытаться это делать и дальше. Львы захотят вернуть себе свободу, чтобы больше не чувствовать себя подавленными определенными запретами. Этот период подтолкнет их задать себе новые вопросы и пойти по новому пути для своего будущего в личной сфере. Напомним, перед этим астролог назвала знаки Зодиака, которые могут встретить свою любовь в октябре. А также мы писали о том, что в этом месяце звезды обещают каждому знаку Зодиака.