Применение Россией иранских беспилотников и в помине не создает на поле боя такого же эффекта, как использование Украиной американских систем HIMARS. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Shahed-136 и Mohajer-6 вряд ли будут существенно повлиять на ход российско-украинской войны. В ISW, как доказательство, приводят слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что оккупанты в целом применили 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из которых уже были уничтожены. "Российские войска, кажется, не сосредотачивают эти беспилотники на асимметричных узлах вблизи поля боя. Они использовали много беспилотников против гражданских целей в тылах, вероятно, надеясь создать нелинейные эффекты с помощью террора. Такие усилия не приносят успеха", — указывают специалисты. В Институте изучения войны также процитировали спикера командования ВВС Украины Юрия Игната, который проинформировал, что армия РФ все чаще использует беспилотники иранского производства для сохранения запасов высокоточных ракет. "Российские силы, вероятно, использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136 до сих пор, если заявления анонимного сотрудника разведки США в конце августа были правильными о том, что Иран, вероятно, предоставит "сотне" беспилотников России", — добавили аналитики. Напомним, Вооруженные силы Украины сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.