Криптовалюта – цифровой актив, который сопряжен с высоким уровнем риска из-за непредсказуемости доходности. В течение суток стоимость монеты может изменяться на несколько процентов. Сегодня отмечаются еще большие колебания на рынке, однако интерес пользователей это не снижает. В коины продолжают инвестировать в надежде на хороший рост и заработок. Для успешной работы с монетами подойдет украинская криптобиржа, которая позволяет применять не только мировые валюты, но и составлять пары с гривной.

Как работает криптовалютная биржа

Алгоритм аналогичен любой другой подобной площадке. Один пользователь продает определенное количество крипты по своему курсу, а покупатель выставляет заявку на приобретение с указанием своей стоимости и объема. Такие заявки называются ордерами и собираются в книге ордеров. Как и мировые платформы, украинская криптобиржа автоматически в реальном времени ищет совпадения по цене. Это позволяет быстро оформлять сделки, а пользователю – получать монеты на счет.

Из этого следует, что нет одной фиксированной стоимости для цифрового актива, у каждого сервиса своя цена. Но это не значит, что есть установленный курс на бирже. Существует лишь средневзвешенная текущая стоимость, которая постоянно колеблется, исходя из параметров закрытых сделок.

Где купить криптовалюту в Украине: популярные платформы

Сегодня трейдерам доступно несколько известных ресурсов, на которых можно как заводить, так и выводить гривну. Вы можете пополнять криптокошелек национальной валютой, после чего покупать биткоин, эфириум и другие коины.

WhiteBIT

На платформе активно работает более 2,5 миллионов пользователей со всего мира, при этом доступно более 400 торговых пар. За фиатные деньги вы сможете приобрести практически любую крипту. Торговля возможна без проверки личности с выводом до 2 биткоинов в сутки или других активов в эквиваленте.

Сервис популярен за счет разнообразия торговых инструментов. К примеру, предлагается маржинальная торговля – работа с заемными деньгами, что повышает прибыль на выходе. Кроме того, можно воспользоваться smart-стейкингом и зарабатывать на процентах.

Huobi

Это еще один вариант, где купить криптовалюту. Вы можете завести деньги на площадку и торговать на ней или купить монеты через P2P. Также есть возможность депозитов в крипте и торговля с маржой. Новым пользователям доступны обучающие материалы и полезные инструкции.

Kuna

Украинская платформа для покупки различных криптовалют. Для приобретения за гривну нужно лишь пройти регистрацию и привязать банковскую карту к аккаунту. Служба поддержки на связи в популярных мессенджерах Viber и Telegram. Доступна реферальная программа, что позволит зарабатывать до 75% от комиссий всех, кто зарегистрируется по вашей ссылке.