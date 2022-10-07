Для усиления армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области прибыли подкрепления из 500 отмобилизованных уголовников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей. Руководство оккупантов издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных. Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Поэтому врага нужно уничтожить здесь и сейчас. К слову, Вооруженные силы Украины за сутки 6 октября отразили атаки россиян в районах 9 населенных пунктов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.