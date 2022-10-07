Россияне в ночь на 7 октября нанесли удар по двум районам Запорожья. В результате атаки врага пострадал гражданский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА Shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов", — отметил чиновник. Старух указал, что в результате российских обстрелов пострадал один человек, его госпитализировали. Также потерпели разрушения объекты инфраструктуры. Глава ОВА рассказал, что враг применяет все имеющееся вооружение против гражданских, а именно: ракеты; РСЗО; артиллерию; теперь еще и дроны-камикадзе. "Будьте внимательны. Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не нужно фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам. Соблюдать меры безопасности. Обезопасьте себя и своих близких", — добавил глава области. Напомним, Вооруженные силы Украины сбили шесть вражеских дронов-камикадзе над Одесской и Николаевской областями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.