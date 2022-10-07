7 октября в Украине будет сухо, без осадков. В то же время в некоторые регионы придет небольшое потепление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине будет сухо с переменной облачностью. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Сегодня в некоторых областях немного потеплеет. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +6+11 градусов, а днем +15+20 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня сухо, но с переменной облачностью. Ветер западный до 10 м/с. Столбики термометров покажут ночью +9+11 градусов, а днем +17+19. Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.