Верховная Рада 6 октября проголосовала в целом за законопроект №5270 об электронном резидентстве. Документ поддержали 252 парламентария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка. Соответствующий законопроект предусматривает специальный статус для иностранцев, открывающий возможность вести бизнес в Украине. Ожидается, что уже в этом году э-резиденами станут 1000 иностранных граждан. Для того чтобы получить этот статус специалисту необходимо осуществить несколько шагов: зарегистрироваться в "Действии"; пройти финансовую и проверку безопасности. Если все хорошо, то он становится е-резидентом – электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП. Затем лицо должно дистанционно открыть счет в банке, который и будет налоговым агентом для е-резидента. Иностранец будет иметь право работать и платить налог – 5% от доходов в рамках лимита ФЛП третьей группы. Больше лимита – 15%. Все документы будут в электронной форме, все переписки с ДПС онлайн, все безналичные расчеты. Список е-резидентов утверждает правительство Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами Украины, определяет правительство. Электронным резидентам не могут стать: граждане России; внесены в "черный список" FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег); лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного). Получение статуса е-резидента бесплатно. Напомним, Верховная Рада приняла закон об е-резидентстве за основу в июле 2021 года.