Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию на Южнобужском направлении. ВСУ 6 октября отразили 3 попытки наступления российских кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Попытки штурмовых действий по направлению Зеленый Гай-Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП были отбиты, враг с потерями отступил. Выход диверсионно-разведывательной группы и атака позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка . Противник был вынужден ретироваться, понеся существенные потери", — рассказали наши военные. В то же время в ОК "Юг" проинформировали, что авиация ВСУ нанесла 7 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств россиян в Бериславском районе Херсонской области, а также по враждебным силам противовоздушной обороны в Каховском районе. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 347 огневых задач. Итак, подтвержденные потери РФ составляют: 105 солдат; 8 танков; 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б"; самоходная пушка "Пион"; пушка-гаубица 152-го калибра; 4 миномета; 15 единиц автобронетехники; 3 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах. Кроме того, еще 6 единиц техники кафиров, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы были существенно повреждены. Напомним, представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что 6 октября ВСУ уничтожили базу россиян во временно оккупированном Херсоне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.