Украинские военные продолжают активно продвигаться к временно оккупированному Херсону. С позиций ВСУ уже видны дома в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live". Чиновник отметил, что с Посад-Покровского, где базировались наши воины, до Херсона расстояние около 30 километров. "Но ВСУ уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видны дома в Херсоне", — рассказал Арестович. В то же время, советник ОП добавил, что "это очень хорошо, потому что все виды украинской артиллерии начнут работать" по оккупантам. Напомним, в июне Арестович говорил о том, что ВСУ подошли к временно оккупированному Херсону на расстояние 15 километров. С тех пор произошло много изменений. В настоящее время украинские военные осуществляют активное контрнаступление на юге Украины и готовятся к освобождению Херсона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.