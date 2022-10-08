На Крымском мосту утром 8 октября разразился мощный пожар после взрыва. В небо поднимается огромный столб черного дыма. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на InformNapalm. Информация о возгорании начала поступать около 06:40 часов. Вскоре в сети появились фото и видео, подтверждающие, что горит сам мост. На кадрах можно увидеть, как вспыхнуло железнодорожное полотно. Однако видны и повреждения на автодороге. Движение по мосту перекрыто. Ким подтвердил повреждение моста Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram также выложил видео пожара на мосту. Там видно, как горят цистерны с топливом, которое, вероятно, увозили оккупантам на фронт.