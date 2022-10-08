В Украине фиксируется положительная динамика на рынке труда и осенью определился актуальный список топ-вакансий, где работодатели предлагают в объявлениях самые высокие зарплаты. У специалистов каких профессий еще больше выросли зарплаты, рассказали Styler аналитики OLX Работа. По данным сервиса, в сентябре самые высокие зарплаты работодатели предлагали в категориях: логистика/склад/доставка; недвижимость; IT/компьютеры; строительство / облицовочные работы. Если в цифрах , то предложенный уровень оплаты труда у дальнобойщиков составлял 37,5 тысячи гривен в месяц, риэлторам платили 32,5 тысячи гривен. Высокие зарплаты – по 30 тысяч гривен – предлагали также мастерам по ремонту компьютеров, фасадщикам и операторам колл-центра. Как комментирует руководитель направления OLX "Работа и Услуги" Мария Абдуллина, по сравнению с августом зарплаты выросли и у рихтовщиков, увеличившись на 4 тысячи гривен. Системные администраторы стали получать на 6 тысяч гривен больше, менеджеры по продажам увеличили доход на 5 тысяч гривен. Но больше всего подскочили зарплаты у риэлторов – на 10 тысяч больше, добавила она. Что касается спроса , то среди высокооплачиваемых работников в сентябре работодатели больше всего нуждались в операторах – на сервисе было размещено более 3 тысяч вакансий. Самые высокие зарплаты в сентябре 2022 года (данные OLX Работа): Дальнобойщик — средняя заработная плата 37 500 гривен — 237 объявлений Риэлтор — зарплата 32 500 гривен — 191 объявление Фасадник — зарплата 30 000 гривен — 272 объявлений Мастер по ремонту компьютеров — зарплата 30 000 гривен — 422 объявлений 000 гривен — 3 149 объявлений Рихтовщик — зарплата 29 000 гривен — 91 объявление Системный администратор — зарплата 26 250 гривен — 51 объявление Торговый представитель — зарплата 25 500 гривен — 1 218 объявлений Автомаляр — зарплата 25 000 гривен — 289 объявлений 25 000 гривен — 51 объявление Напомним, что в Украине с 1 октября выросла минимальная зарплата, и это первое и единственное повышение в 2022 году, как и в следующем. Раньше мы рассказывали, какие сейчас предлагают зарплаты людям без опыта работы.