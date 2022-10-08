Российские оккупанты в ночь на 8 октября обстреляли Харьков. В результате атаки врага пострадал местный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВД Олега Синегубова. Чиновник отметил, что после полуночи захватчики нанесли 4 удара по Салтовскому району и 1 — по Основянскому. "Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода", – указал Синегубов. По словам главы ОВА, в результате атаки врага поврежден спорткомплекс и нежилые помещения. Есть попадание в открытые территории. Предварительно с осколочными ранениями госпитализирован мужчина. На местах работают правоохранительные органы и профильные службы. Напомним, в Харькове после полуночи 8 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.