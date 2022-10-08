Новый пакет финансирования на 1,3 млрд долларов от МВФ должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Международного валютного фонда. "Через более семи месяцев после начала российского вторжения в Украину гуманитарные и экономические потери остаются огромными, что приводит к масштабным и безотлагательным потребностям в фискальном и внешнем финансировании", — пояснили в МВФ предпосылки для утверждения нового пакета. При этом отметили, что в условиях массового перемещения людей, а также разрушения жилья и ключевой инфраструктуры, по прогнозам, реальный ВВП Украины сократится на 35% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а потребности в финансировании останутся очень большими. В Фонде указали, что выплата в рамках программы RFI, эквивалентна 50% квоты Украины в МВФ. "Она поможет удовлетворить срочные потребности платежного баланса, а также будет играть роль катализатора для продолжения финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины", — подчеркнули там. Для снижения рисков, связанных с кредитованием Украины в нынешних условиях, двусторонние кредиторы и доноры обязались продолжать поддержку Украины на соответствующих условиях. Это должно обеспечить способность украинской стороны обслуживать уже существующие кредитные обязательства перед МВФ. Напомним, МВФ выделил 1,3 миллиарда долларов в рамках программы Rapid Financing Instrument. Президент Владимир Зеленский сообщил, что средства 7 октября были направлены в Украину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.