На деоккупированных территориях Украины обнаружат все больше застенков, которые россияне обустраивали для пыток и убийств местных граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, сделанное в эфире телемарафона 7 октября. Правоохранитель отметил, что чаще всего захватчики создавали застенки в отделениях полиции. "Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме застенку", — сказал Енин. Он добавил, что застенки были обнаружены в освобожденных городах: Большом Бурлуке, Казачьей Лопани, Волчанске, Балаклее. Напомним, в освобожденном от россиян Лимане обнаружили более 200 могил и братское захоронение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.