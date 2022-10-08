В Украине сегодня, 8 октября, будет сухо и солнечно. В некоторых регионах станет теплее, поэтому днем столбики термометров максимально покажут +22 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине будет сухо с небольшой облачностью. Кроме юга и востока местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Сегодня в некоторых областях немного потеплеет. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +3+8 градусов, а днем +14+19 градусов. В южной части и западных областях кое-где +20+22 градуса. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня сухо и солнечно. Осадков не предполагается. Ветер юго-восточный до 10 м/с. Столбики термометров покажут ночью +6+8 градусов, а днем +16+18. Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.