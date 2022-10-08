Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности режима российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора "взорвали впечатление силы и контроля", которые Путин пытался изобразить в течение более 20 лет своего правления. "Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в Кремле есть две фракции", — указали в ISW. Специалисты рассказали, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены. В то же время, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным. Разногласия в Кремле показывают Путина слабым В Институте исследования войны объяснили, что презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении Путина и вызовы его решениям, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым. "Правдивость или ошибочность этой презентации менее важна, чем ее введение в аудиторию, на которую Путин больше всего полагается для дальнейшей поддержки в своей войне", — добавили аналитики. Напомним, газета The Washington Post 7 октября выпустила материал о том, что член ближайшего оцепления Путина прямо критиковал "значительные военные недостатки" президента РФ во время войны в Украине. В то же время другие западные и связанные с Кремлем официальные лица отметили рост критики по поводу неправильного ведения Путиным боевых действий и мобилизации. К слову, ранее в ISW заявляли, что Кадыров и Пригожин публично взорвали авторитет Путина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.