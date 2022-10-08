В России суд одобрил решение отобрать помещение офиса в Научно-исследовательском и просветительском центре "Мемориал", который 7 октября стал лауреатом Нобелевской премии мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram организации. "Решение суда: соглашение о передаче здания от Международного Мемориала в НДПЦ Мемориал признать недействительным", — отметили в центре. Там также объяснили, что таким образом в скором времени "потеряют дом на Каретном ряду" в Москве. В "Мемориале" добавили, что обвинение просило арестовать имущество и отчуждать здание в пользу государства. Напомним, норвежский Нобелевский комитет присудил Премию мира 2022 украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод, правозащитнику из Беларуси Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал". К слову, ранее РБК-Украина собрала все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.