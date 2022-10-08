В Черном море сейчас находятся 4 российских корабля-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Враждебная группировка из 14 кораблей имеет наготове 4 ракетоносителя, среди которых 2 подводных. Суммарное снаряжение "Калибрамы" — 24 ракеты. Также на дежурстве ВДК и десантный катер", — отметили украинские военные. В ОК "Юг" указали, что противник пытается держать сознание гражданских под постоянными угрозами или ракетными ударами, дронами-камикадзе, ракетно-артиллерийскими обстрелами, минной опасностью или десантом. "Манипуляции с восприятием реальности враг делает через пропаганду и распространение фейков", — рассказали наши воины. В Оперативном командовании также призвали не пренебрегать мерами безопасности, прислушиваться к рекомендациям и ограничениям, а информацию тщательно проверять и не распространять панику. Нападаем, украинские военные за сутки на юге уничтожили более сотни солдат, 6 танков, "Град" и 2 ЗРК С-300 врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.