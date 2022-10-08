Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. ВСУ в течение 7 октября уничтожили большое количество живой силы и техники кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Испытывая выдавливание Силами обороны с занимаемых позиций, россияне создают новые, признавая провал обороны на нескольких участках. Новый рубеж обороны обустраивается в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав-Новая Каховка", – рассказали наши воины. В ОК "Юг" также отметили, что дважды противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки, но понес потери и отошел. ВСУ уничтожили более 100 россиян Авиция ВСУ нанесла 15 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 360 огневых задач по средствам ПВО оккупантов, трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также опорному пункту в Бериславском районе. Подтвержденные потери РФ зафиксированы на уровне: 110 солдат; 6 танков; 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С"; реактивная система залпового огня "Град"; 2 пусковые установки ЗРК С-300; 9 единиц автобронетехники; минометный комплекс "Сани"; самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С". Кроме этого, 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение были существенно повреждены. Напомним, украинские военные осуществляют активное контрнаступление на юге Украины и готовятся к освобождению Херсона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.