В временно оккупированном Иловайске Донецкой области в ночь на 8 октября прогремели мощные взрывы. Затем вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ". Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи. Впоследствии в сети начали появляться видео, на которых видно пламя и поднимающийся в небо столб дыма. Граждане пишут о минимум 2 взрывах в районе железнодорожного вокзала. На одном из роликов местная жительница отметила, что в этом районе хранится топливо, вероятно она имела в виду состав российских кафиров. Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 8 октября был слышен звук мощного взрыва. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.