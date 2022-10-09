МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook. Он отметил, что данная информация не соответствует действительности. "Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", — говорится в сообщении. МИД призвал белорусский народ не поддаваться провокациям. "Власть в Беларуси должна перестать исполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", — заявил Николенко. Напомним, накануне заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка "освобождения" территорий и не исключено, что подразумевается захват части пограничных областей Украины. "Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей", — отметил Громов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.