Высокопоставленные представители администрации США провели в субботу встречу с талибами в Дохе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. В американскую делегацию, в частности, вошли заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн и спецпредставитель из Афганистана Томас Вест. Движение "Талибан" представляло глава разведывательного управления мулла Абдул Хак Васик. Телеканал отмечает, что это первый личный контакт между США и талибами после ликвидации в конце августа в Кабуле главаря террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири. По мнению бывшего заместителя главы Национальной разведки США Бета Саннера, Коэн, вероятно, заявил талибам на встрече, что американская сторона нанесет еще большие удары, если проявит поддержку "Аль-Каидой" в Афганистане операций, угрожающих США и их союзникам. Напомним, 15 августа 2021 талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продолжать операцию по эвакуации людей исходя из рекомендаций американских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.