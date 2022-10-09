Угроза новых гибридных атак на Германию выросла после взрывов "Северный поток". Об этом заявил генерал-лейтенант Карстен Бройер, возглавляющий новое Территориальное командование Бундесвера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild. По словам генерала, речь не идет "о вражеской армии с солдатами и танками, которая атакует нашу страну". "Но есть и операции влияния, с атаками на инфраструктуру и с кибератаками, или, например, полеты беспилотников-разведчиков над казармами. Это как уколы, призванные посеять неуверенность среди населения и поколебать доверие к нашему государству", — сказал Бройер. Тем государственным органам, отвечающим за безопасность ФРГ, следует быть готовыми к новым угрозам, уверен генерал. "Каждая трансформаторная станция, каждая электростанция, каждый трубопровод может быть атакован или стать одной из возможных целей", — подчеркивает он. Генерал также предостерег недооценку ядерных угроз со стороны России, однако призвал "сохранить спокойствие и уравновешенность". "Наш образ жизни, наши ценности, все наше общество под угрозой", – считает он. Территориальное командование бундесвера было официально представлено в Берлине 27 сентября 2022 года. В его задачи входит подготовка и привлечение военных для решения различных задач внутри Германии. Напомним, что в Германии из-за саботажа на несколько часов остановились поезда. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.