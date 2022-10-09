Глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель "ПВК Вагнера" Евгений Пригожин поздравил решение министра обороны РФ Сергея Шойгу назначить Сергея Суровикина командующим оккупационными войсками в Украине после критики армии. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант". Кадыров выразил надежду, что Сергей Суровикин "к лучшему исправит ситуацию на фронте", где российские войска испытывают провал. Он отметил, что лично знаком с новым командующим почти 15 лет. Пригожин в свою очередь заявил, что Суровикин "сможет действовать в сложившейся ситуации исходя из тех возможностей, которые у него есть". Он также отметил, что помнит Суровикина с 1991 года. Напомним, аналитики ISW отмечают, что Кадыров и "повар Путина" Пригожин критикуют военное командование РФ. Это в свою очередь подрывает авторитет Путина. Также РБК-Украина писала, что Путин размышляет над увольнением министра обороны Сергея Шойгу и переложением на него вины за поражение в войне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.