9 октября православная церковь чтит память Иоанна Богослова. Ниже в материале Styler читайте все традиции и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела. Этот святой считается самым загадочным из апостолов-евангелистов, любимым учеником Христа. Его тексты, прежде всего Евангелие от Иоанна и Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова), за последние два тысячелетия трактовались чаще всего. Все путешественники обязательно обращались к Иоанну Богослову в этот день с молитвой, потому что считалось, что он занимается теми, кто находится в дальней дороге. Также, по народным поверьям, Иоанна Богослова считают покровителем художников и все, кто имеет отношение к изобразительным искусствам. Ему молятся о том, чтобы наступило вдохновение, просят помощи в творческом кризисе. Главные приметы этого дня Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима. Улетели грачи 9 октября – вскоре выпадет снег. Розовый, желтый или золотой закат – хорошая погода будет. Солнечный и теплый день 9 октября предсказывает нежаркий и дождливый июль. До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – жди суровой зимы. После продолжительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег. В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в ближайшие дни. Что нельзя делать в этот день? Нельзя лениться и бездельничать. Не начинайте сегодня новые дела. 9 октября именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Тихон, Николай, Иван, Дмитрий, Вольдемар, Владимир, Афанасий и Александр. Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать. Читайте также, какие праздники и выходные мы отметим в октябре 2022 года.