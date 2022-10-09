Минобороны России пытается исправиться в ответ на критику Кремля и других силовых блоков по поводу недостаточного информирования о положении дел армии на фронте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Как отмечают аналитики, ведомство министра обороны РФ Сергея Шойгу в своих сводках начало включать подробности о вероятной тактике ВСУ. При этом российские военныекоры в субботу заявили, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции на Кременском направлении, когда Минобороны России утверждало, что российские войска отразили попытку ВСУ форсировать реку в неустановленном месте. Напомним, аналитики ISW заявили, что глава Чечни Рамзан Кадыров и "повар Путина" Евгений Пригожин критикуют военное командование РФ. Это в свою очередь подрывает авторитет Путина. Также РБК-Украина писала, что президент РФ Владимир Путин размышляет над увольнением министра обороны Сергея Шойгу и переложением на него вины за поражение в войне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.