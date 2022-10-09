По меньшей мере, 17 человек погибли и 40 пострадали в результате вражеского ракетного обстрела Запорожья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева. Из-за ударов пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. "По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 — пострадали. Сейчас известно о 17 погибших", — написал Куртев. Он призвал местных жителей помочь с разбором завалов. Напомним, оккупанты дважды ракетами обстреляли Запорожье в течение ночи. Второй раз было зафиксировано около 10 прилетов. В результате первого вражеского обстрела была повреждена инфраструктура города. Вчера стало известно, что число погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 18 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.