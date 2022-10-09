В результате ночного ракетного удара врага по Запорожью поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. Ракетой полностью снесен подъезд дома. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и частного сектора города. Предварительно есть информация о четырех пострадавших. На месте работают аварийные службы. Напомним, оккупанты дважды ракетами обстреляли Запорожье в течение ночи. Второй раз было зафиксировано около 10 прилетов. В результате первого вражеского обстрела была повреждена инфраструктура города. Вчера стало известно, что число погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 18 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.