В России снова заявили о желании переговоров с Украиной. При этом Москва не против посредников, но на своих условиях. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС". Он подчеркнул, что Москва не отказывается от посредничества в переговорах на тех условиях, которые Киев уже отверг. По словам дипломата, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, должны убедить Киев увести войска и отказаться от аннексированных территорий. "Пока свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Нехватки в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся", — сказал Полищук. Отказ Украины от переговоров с Россией 4 октября президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на попытку России аннексировать территории Украины. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать или изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией или его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом. Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина на полях саммита G20. Именно здесь 6-7 октября проходит восьмой Саммит председателей парламентов G20. Украинскую делегацию возглавляет заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.