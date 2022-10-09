В результате взрыва на автозаправочной станции в Ирландии погибли 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Среди погибших, все из которых были местными жителями — четверо мужчин, три женщины, двое подростков и девочка. Восемь человек госпитализированы. Полиция сообщила, что событие, очевидно, было "трагической случайностью". Взрыв произошел на окраине ирландской деревни Креслох в графстве Донегал 7 октября. В результате взрыва была полностью разрушена АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснули окна в соседних зданиях. Напомним, что в Германии из-за саботажа на несколько часов остановились поезда. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.