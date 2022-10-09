Сегодня, 9 октября, часть территории Украины снова покроют мелкие дожди. Однако похолодание не ожидается, а днем в среднем будет до +18 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня на западе нашей страны, а также в Винницкой и северной областях местами небольшой дождь. На остальной территории будет сухая и безветренная погода с небольшой облачностью. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4+9 градусов, а днем +12+18 градусов. Теплее всего будет на юге: днем +20 градусов, а ночью до +12. Погода в Киеве В столице и Киевской области днем ожидается мелкий дождь, а ночью без осадков. Столбики термометров покажут ночью +5+8 градусов, а днем +15+18. Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.