Российские войска во второй раз за ночь обстреляли ракетами Запорожья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. В городе было зафиксировано около 10 прилетов. "Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых прилетов ракет. Последствия устанавливаются", — говорится в сообщении. Обновление 02:49 Есть разрушение жилых домов, возникли пожары. На месте работают спасатели. Напомним, в результате первого вражеского обстрела была повреждена инфраструктура города. Напомним, вчера стало известно, что число погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 18 человек. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.