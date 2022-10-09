Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупационных войск в Каховском районе Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Также сообщается, что два иранских дрона пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 5 "Шахидов" атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав вспышку тростника. Тяжелой артиллерией оккупанты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание. Вражеская авиация четырежды атаковала позиции Сил обороны. Воздушные силы ВСУ ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, систем противовоздушной обороны врага. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач. Потери врага на юге за сутки: 83 кафира; 4 танка; 4 гаубицы "Мста-Б"; 2 миномета 120-го калибра; 7 единиц автобронетехники; 3 склада боеприпасов; 2 БПЛА типа "Орлан". Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая автобронетехника. Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия. Количество кораблей уменьшилось на 1 десантный корабль, сейчас их 13. Наготове остаются 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя с 24 "Калибрами". В дежурстве также есть один десантный катер. Также ранее была опубликована инструкция о том, что делать во время атаки дронов-камикадзе. Иранские дроны обладают характерным звуком – напоминает мотор мопеда или бензопилы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.