Осенние дожди сегодня, 10 октября, покроют часть регионов Украины. Кроме того, ожидается небольшой убыль температур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня дожди накроют часть Левобережной Украины. На остальной территории будет сухая погода, местами с переменной облачностью. Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4+9 градусов, а днем +12+18 градусов. Погода в Киеве В столице и Киевской области без дождей. В Киеве ожидается солнечная погода. Столбики термометров покажут ночью +5+8 градусов, а днем до +13. Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.