Истерики у детей могут происходить по разным причинам, в любом месте и в любое время. В такие моменты эмоциональных вспышек малыш может метаться и падать на землю, кусаться и драться, кричать и ныть… при этом попытки родителей успокоить ребенка способны дать обратный эффект. Что делать в подобных ситуациях, объяснили эксперты сообщества украинских врачей на странице sviy.doc. Как родителям реагировать на истерику у ребенка Следует сохранять спокойствие, ведь малышу ничего не угрожает, а эта истерика пройдет, поэтому лучше реагировать на такой всплеск – не эмоционально. Важно: не отвечать на истерику криком, злобой на злобу. Заберите или отнесите ребенка с места истерики и не акцентируйте его внимание на предмете, из-за чего это произошло. К примеру, если малыш начал плакать в магазине из-за каких-то сладостей или игрушек, которые вы покупать не хотите, то не нужно стоять над чадом и объяснять, почему вы сейчас не можете их купить. Да, лучше выйти с ребенком из маркета и отвлечь его внимание. Определите конкретную причину, почему у ребенка случаются истерики: из-за голода, желания сдвинуть те пределы, которые вы устанавливаете, попытки манипулировать родителями. Заранее проговаривайте с малышом ваши планы. Например, когда собираетесь на прогулку или в магазин, можно озвучить ребенку, куда вы идете и надолго ли, что он там будет делать, что вы собираетесь купить. Уже после – не в мгновение – приступа истерики желательно обсуждать с ребенком все, что произошло. Так, когда малыш успокоился и готов вас слышать, психологи рекомендуют рассказать ему, что вам не понравилось в его поведении, а также спокойно объяснить, как следует себя вести. Что делать нельзя Не надо пугать и ужасать ребенка. По словам специалистов, для детской психики самыми разрушительными фразами являются угрозы в духе "я сейчас тебя здесь оставлю", "если сейчас не успокоишься, то отдам тебя той тете/дяде" и так далее. Обратите внимание, что ребенок в момент истерики уязвим, и больше всего боится, что родители его разлюбят, отдадут или променяют, добавляют эксперты. Напомним, ранее украинская психологиня рассказала, как успокоить ребенка во время сирен или грохота. А также перед этим мы писали о том, как помочь ребенку, которому снятся кошмары из-за войны.