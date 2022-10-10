Серия ракетных испытаний КНДР была осуществлена для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Пхеньян заявил, что учения проводились как предупреждения после крупномасштабных учений военно-морских сил Южной Кореи и США. Напомним, ранее стало известно, что военные учения в Японском море проходили с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне провокаций КНДР. Также мы писали, что одна из ракет, запущенных Северной Кореей, пролетела над Японией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.