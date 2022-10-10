Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает подрыв Крымского моста терактом, который совершила Украина. По его мнению, ответом на это может быть только уничтожение каких-либо "террористов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС". При этом ранее Медведев угрожал применением ядерного оружия в случае удара по мосту. "Заказчик и исполнитель преступления – государство Украина. Ответом России на это может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как водится в мире", – заявил Медведев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает взрыв на Крымском мосту "терактом", якобы направленным на разрушение российской инфраструктуры. Отметим, что власти РФ неоднократно заявляли о том, что мост очень надежно защищен и его невозможно будет разрушить. Особенно часто такие пропагандистские высказывания стали звучать после того, как украинские чиновники намекали, что мост является целью бойцов ВСУ. Для охраны моста, по данным росСМИ, были привлечены опытные военные, новейшее ПВО, современные катера, камеры, спутники и даже, вероятно, боевые дельфины. Но 8 августа на Крымском мосту прогремел сильный взрыв, в результате которого там начался пожар и произошел обвал. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.