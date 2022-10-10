Ночью 10 октября русские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха. Всего было около 10 прилетов. "Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются", — говорится в сообщении. Обновлено 03:05 В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Напомним, 9 октября россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории – из районов Мелитополя и Бердянска. В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей. В настоящее время известно 14 погибших и более 70 пострадавших. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.