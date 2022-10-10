Генассамблея ООН в рамках специальной сессии в понедельник, 10 октября, начнет дебаты по проекту резолюции, осуждающей аннексию Россией четырех украинских регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP. Резолюция призывает все государства и международные организации не признавать аннексии России украинских территорий и нуждается в немедленном выводе российских войск из Украины. "Если система ООН и международное сообщество через Генассамблею не отреагируют на незаконные попытки захвата территорий, то мы окажемся в очень плохом положении, — сказал один из авторов проекта, посол ЕС при ООН Улоф Скоог. Если Генеральная Ассамблея не предпримет никаких действий — это даст карт-бланш другим странам сделать то же самое, отметил дипломат. Россия уже направила странам-членам ООН письмо, в котором заявила, что действия западных делегаций "не имеют ничего общего с защитой международного права и принципов Устава ООН". Напомним, что Россия хочет тайное голосование на Генассамблее ООН по осуждению аннексии. Ранее Россия наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН с осуждением и непризнанием псевдореферендумов и аннексии украинских территорий. Также Зеленский призвал поддержать резолюцию по репарациям от России на Генассамблее ООН. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.