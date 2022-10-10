10 октября 2022 года почитается память преподобного Савватия Соловецкого. В народе этот день Савватий-пчеловод, и посвящали его пчеловодам и важности этого ремесла. Что можно и нельзя делать, кто празднует день ангела – узнайте в материале Styler ниже. Именинники 10 октября: Павлина, Франциск, Аристарх, Зинаида, Игнатий, Каллистрат, Марк, Савватий. Традиции, обычаи, что нужно сделать в этот день Раньше пчеловоды в этот день молились святому Савватию о хорошем урожае меда и здоровье пчел. Считалось, что хороший пчеловод должен закончить свои дела по сей день. В этот день мед в этот день обладает уникальными, лечебными качествами. Его добавляли во многие блюда, а также в хлеб и блины. На праздник пекло специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи. Съесть лакомство нужно было утром, а крохи отдать птицам. Этот ритуал должен был принести достаток в дом. 10 октября также отмечается "детский праздник". Родители пытались порадовать или угостить детей, а святому Савватию молились о здоровье и благополучии ребенка. День хорошо подойдет для поиска работы, обучения и обретения мудрости. Приметы на Савватия Трудно работать и выполнять работу по дому. Начинать новые дела, иначе они окончатся неудачей. Совершать денежные операции и сделки, ведь можно потерять крупную сумму. Долго спать, чтобы не заболеть. Стричь волосы, чтобы не отрезать свое счастье. Приметы погоды 10 октября Северный ветер дует до холодной зимы, а южный – до теплой. В этот день ожидается дождь. Если сухая погода 10 октября, то зима поздно придет. Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет суровой. Ранее мы писали обо всех православных праздниках ноября 2022 года. Кроме того, читайте, будет ли выходной на Покров, 14 октября.